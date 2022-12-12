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Павлов Флор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

13.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Павлов Петр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.

Сын: Павлов Василий Флорович

Мать ребёнка: Павлова Гликерия Денисовна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Гликерия Денисовна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.12.1918
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Согласно записи в метрической книге: села Красной Поляны гражданин Флор Петрович Павлов умер в возрасте 90 лет от старости
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