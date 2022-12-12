Павлов Флор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти13.12.1918
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Павлов Петр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.
Мать ребёнка: Павлова Гликерия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1918
Согласно записи в метрической книге: села Красной Поляны гражданин Флор Петрович Павлов умер в возрасте 90 лет от старости