Гаврютина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврютина Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврютин Иван Николаевич

Мать: Костина Мария

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