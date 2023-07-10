Кирсунов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсунов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Кирсунов Семен Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Христинья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Кирсунов Ермолай Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсунов Гавриил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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