Кирсунов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Кирсунов Семен Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Христинья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Кирсунов Ермолай Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсунов Гавриил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно