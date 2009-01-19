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Платонова Ксения Николаевна
Платонова Ксения Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.2009
Пол
Женский
Отец
Платонов Николай Николаевич
1980 г.р.
Мать
Слепцова Юлия Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2009
Отец:
Платонов Николай Николаевич
Мать:
Слепцова Юлия Владимировна
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