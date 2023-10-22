(Яранцева) Лидия Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яранцева) Лидия Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.? ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.? ст.

Отец: Яранцев Адам Тимофеевич

Мать: Яранцева Анастасия Поликарповна

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