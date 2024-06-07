Авдотья Иванова
Место рожденияСосновка
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновка
год рождения из записи о браке
Бракосочетание
31.03.1860
Якушево
Рождение ребёнка
03.09.1861
Дочь: (Лунина) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
09.10.1862
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
01.01.1864
Сын: Лунин Иосиф Тимофеев
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
28.05.1867
Сын: Лунин Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
02.11.1868
Дочь: Шадаева (Лунина) Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
01.02.1871
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
11.03.1872
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
09.06.1875
Сын: Лунин Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
24.05.1878
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Рождение ребёнка
06.06.1881
Сын: Лунин Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев
Михайловская
Смерть
Неизвестно