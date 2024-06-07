Авдотья Иванова 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Сосновка

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка
год рождения из записи о браке
Бракосочетание
31.03.1860

Муж: Лунин Тимофей Афанасьев

Якушево
Рождение ребёнка
03.09.1861

Дочь: (Лунина) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
09.10.1862

Сын: Лунин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Лунин Иосиф Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
28.05.1867

Сын: Лунин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: Шадаева (Лунина) Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
01.02.1871

Сын: Лунин Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
11.03.1872

Сын: Лунин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
09.06.1875

Сын: Лунин Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
24.05.1878

Сын: Лунин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Рождение ребёнка
06.06.1881

Сын: Лунин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Лунин Тимофей Афанасьев

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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