Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

19.06.1937

Дата смерти

10.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937

Отец: Сидоров Иван Николаевич

Мать: Сидорова (Пикус) Ольга Гавриловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.07.1963

Сын: Мезенцев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Иванович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1973

Дочь: Агапова (Мезенцева) Диана Ивановна

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Иванович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
10.03.2003
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Адлер

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