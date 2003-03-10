Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.06.1937
Дата смерти10.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.1963
Сын: Мезенцев Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Иванович
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1973
Дочь: Агапова (Мезенцева) Диана Ивановна
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Иванович
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
10.03.2003
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Адлер