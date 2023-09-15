Митрохина (Лагуточкина) Прасковья (Параскева) Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохина (Лагуточкина) Прасковья (Параскева) Афанасиевна

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лагуточкин Афанасий Фёдорович

Мать: Лагуточкина Агрипина Антоновна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1891

Муж: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Митрохин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Митрохина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Митрохин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Митрохин Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Митрохин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Митрохин Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Митрохин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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