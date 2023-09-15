Митрохина (Лагуточкина) Прасковья (Параскева) Афанасиевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Митрохина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Митрохин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Митрохин Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Митрохин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Митрохин Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Митрохин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Митрохин Алексей Фёдорович
Смерть
Неизвестно