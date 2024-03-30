Терентьева (Артемьева) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
5
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Черепанова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Терентьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Роза Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Терентьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Терентьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Терентьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно