Терентьева (Артемьева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Артемьева) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
5

Муж: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Черепанова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Терентьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Роза Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Терентьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Терентьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Терентьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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