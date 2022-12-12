Спицына (Фисюкова) Елена Сергеевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения22.05.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982
Отец: Фисюков Сергей Васильевич
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
07.02.2007
Дочь: Спицына Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Муж: не указан
https://ok.ru/profile/464079958227
Образование
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Аграрный Университет
Место жительства
Неизвестно
Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область