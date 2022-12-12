Спицына (Фисюкова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицына (Фисюкова) Елена Сергеевна

Спицына (Фисюкова) Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

22.05.1982

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982

Отец: Фисюков Сергей Васильевич

Мать: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
07.02.2007

Дочь: Спицына Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: не указан

https://ok.ru/profile/464079958227
Образование
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Аграрный Университет
Место жительства
Неизвестно
Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close