Астраханцова Марфа Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Астраханцов Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Астраханцов Емельян Семенов
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795