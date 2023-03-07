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Астраханцова Марфа Архипова

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Место рождения

Большебарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Большебарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Астраханцов Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Астраханцов Емельян Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Семен Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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