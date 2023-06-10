Лапин Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Шильдяева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Лапина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Барсукова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Лапина Александра Васильевна
(паспорт с 1933 года) посёлок Заря
Смерть
1974
малая Талинка Тамбовского района Тамбовской области
похоронен в Малой Талинке р.п. Новая Ляда