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Лапин Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1923

Дочь: Шильдяева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Лапина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Барсукова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Лапина Александра Васильевна

(паспорт с 1933 года) посёлок Заря
Смерть
1974
малая Талинка Тамбовского района Тамбовской области
похоронен в Малой Талинке р.п. Новая Ляда
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