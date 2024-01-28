Улезьков Кузьма Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Улезьков Никита Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 234 об.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Улезькова) Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Улезькова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.
Дочь: (Улезькова) Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Улезькова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
17.07.1899 ст.
Дочь: (Улезькова) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Улезькова Александра Максимовна
Смерть
Неизвестно