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Улезьков Кузьма Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улезьков Никита Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Александра Максимовна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 234 об.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Улезькова) Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Улезькова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.

Дочь: (Улезькова) Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Улезькова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
17.07.1899 ст.

Дочь: (Улезькова) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Улезькова Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно

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