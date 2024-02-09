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Ржаницын Ардалион Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

25.02.1925

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Ржаницын Никанор Васильевич

Мать: Ржаницына (Богородская) Градислава Владимировна

Бракосочетание
1884

Жена: Ржаницына Серафима Евлампиевна

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Образование
?.06.1884
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Окончил полный курс Архангельской Духовной Семинарии с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
19.11.1884 ст.
Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Определен в должность священника Николаевской Козмогородской церкви Мезенского уезда Архангельской Епархии.
Работа или профессия
09.02.1885
Рукоположен в должность священника.
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.

Дочь: Ржаницына Агния Ардалионовна

Мать ребёнка: Ржаницына Серафима Евлампиевна

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 29.07.1886 по 26.03.1888 ст.
Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Исполняющий дела Благочинного 2-го округа Мезенского уезда.
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.

Сын: Ржаницын Анатолий Ардалионович

Мать ребёнка: Ржаницына Серафима Евлампиевна

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
26.03.1888
Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Согласно прошению определен на место умершего отца к Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской Епархии.
Работа или профессия
22.09.1888
Определен в должность наблюдателя за церковно-приходскими школами 2-го участка Сольвычегодского уезда.
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.

Дочь: Ржаницына Серафима Ардалионовна

Мать ребёнка: Ржаницына Серафима Евлампиевна

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Никулинская Градислава Ардалионовна

Мать ребёнка: Ржаницына Серафима Евлампиевна

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мардаровская Елена Ардалионовна

Мать ребёнка: Ржаницына Серафима Евлампиевна

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1917
За заслуги по духовному ведомству удостоен сана протоиерея.
Смерть
25.02.1925

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