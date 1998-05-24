Горохова Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Кристина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1998

Отец: не указан

Мать: Горохова Кристина

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