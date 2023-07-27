Огаркова (Можарова) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огаркова (Можарова) Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1888

Муж: Огарков Антон Игнатьевич

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 85... Показать все
Место жительства
Около 1888
Смерть
Неизвестно
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