Несмашная (Белокур) Лукия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Несмашный Антон Филиппович
Отец ребёнка: Несмашный Филипп Феодосиевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Несмашный Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Несмашный Филипп Феодосиевич
Смерть
Неизвестно