Несмашная (Белокур) Лукия Кондратьевна 04.12.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Несмашная (Белокур) Лукия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Несмашный Филипп Феодосиевич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Несмашный Антон Филиппович

Отец ребёнка: Несмашный Филипп Феодосиевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Несмашный Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Несмашный Филипп Феодосиевич

Смерть
Неизвестно

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