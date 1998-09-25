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(Миронова) Мария Александровна
(Миронова) Мария Александровна
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
25.09.1998
Пол
Женский
Отец
Миронов Александр Леонидович
1966 г.р.
Мать
Миронова (Кучерова) Наталья Ивановна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1998
Отец:
Миронов Александр Леонидович
Мать:
Миронова Наталья Ивановна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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