Ксения Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Герасим Семёнович
Отец ребёнка: Семён Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1883
Дочь: Агрипина Семёновна
Отец ребёнка: Семён Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Устинья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1888
Сын: Арсений Семёнович
Отец ребёнка: Семён Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1889
Дочь: Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Семён Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1894
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Иванович