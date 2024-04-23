Ксения Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Герасим Семёнович

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1883

Дочь: Агрипина Семёновна

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Устинья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Арсений Семёнович

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1889

Дочь: Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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