Бушуев Александр Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Бушуев Андрей Петров
внебрачный
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Елена Александрова
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Место жительства
1911 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. АП 71
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.
Сын: Бушуев Александр Александров
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 30
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#32
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно