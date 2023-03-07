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Бушуев Александр Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Бушуев Андрей Петров

Мать: Бушуева Екатерина Еремиева

внебрачный
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Елена Александрова

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева

Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Место жительства
1911 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. АП 71
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.

Сын: Бушуев Александр Александров

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 30
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаева

https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#32
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно
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