Нустров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Нустрова (Малышева) Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Нустров Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Нустрова (Малышева) Алевтина Александровна