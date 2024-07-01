Нустров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нустров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нустрова (Малышева) Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Нустров Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Нустрова (Малышева) Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Нустров Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Нустрова (Малышева) Алевтина Александровна

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