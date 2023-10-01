Мкртчян Манук Артаваздович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мкртчян Артавазд
Мать: Мкртчян Вартуи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мкртчян Милена Мануковна
Мать ребёнка: Мкртчян Оксана Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мкртчян Оксана Геннадьевна