Spät (Huber) Elsa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spät (Huber) Elsa

Место рождения

Зауморье, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.10.1929

Дата смерти

01.08.2014

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1929

Отец: Huber David

Мать: Huber Christina

Зауморье, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.08.2014
Усть-Заостровка, Омский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Старосеверное кл.
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