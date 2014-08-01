Spät (Huber) Elsa
Место рождения
Дата рождения30.10.1929
Дата смерти01.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1929
Отец: Huber David
Мать: Huber Christina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.08.2014
Усть-Заостровка, Омский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Старосеверное кл.