Абрамова (Крапивенцева) Анна Сократовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Константин Витальевич
Отец ребёнка: Абрамов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Абрамов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Виталий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Цирроз печени