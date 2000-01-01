Абрамова (Крапивенцева) Анна Сократовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Крапивенцева) Анна Сократовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крапивенцев Сократ Алексеевич

Мать: Крпивенцева Серафима Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Константин Витальевич

Отец ребёнка: Абрамов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Абрамов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Виталий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Цирроз печени
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