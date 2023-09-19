Чистов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистов Николай

Мать: Чистова Татьяна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Чистов Николай

Мать ребёнка: Чистова Мария

Шоргутово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чистов Сергей

Мать ребёнка: Чистова Мария

Шоргутово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 27.07.1930

Сын: Чистов Анатолий

Мать ребёнка: Чистова Мария

Хутора
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Павликово
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