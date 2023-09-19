Чистов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистов Николай
Мать: Чистова Татьяна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чистов Николай
Мать ребёнка: Чистова Мария
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чистов Сергей
Мать ребёнка: Чистова Мария
Рождение ребёнка
Около 27.07.1930
Сын: Чистов Анатолий
Мать ребёнка: Чистова Мария
Хутора
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Павликово