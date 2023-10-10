Ивушкина Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти30.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1903
Сын: Ивушкин Иван Ильич
Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ивушкин Сергей Ильич
Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1916