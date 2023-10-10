Ивушкина Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина Ксения Ивановна

Место рождения

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

30.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Ивушкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ивушкин Алексей Ильич

Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ивушкин Сергей Ильич

Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ивушкин Илья Ефимович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Илья Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.11.1916
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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