Помников Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помников Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Помникова Фёкла Ниловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Помников Владимир Павлович

Мать ребёнка: Помникова Фёкла Ниловна

Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Помников Алексей Павлович

Мать ребёнка: Помникова Фёкла Ниловна

Смерть
1924
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