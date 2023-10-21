Помников Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Помникова Фёкла Ниловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Помников Владимир Павлович
Мать ребёнка: Помникова Фёкла Ниловна
Россия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Помников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Помникова Фёкла Ниловна
Смерть
1924