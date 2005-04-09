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Пронин Юрий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1936

Дата смерти

09.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936

Отец: Пронин Осип

Мать: Пронина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Анна Васильевна

Смерть
09.04.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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