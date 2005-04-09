Пронин Юрий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1936
Дата смерти09.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936
Отец: Пронин Осип
Мать: Пронина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Анна Васильевна
Смерть
09.04.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область