(Сумкина) Татьяна Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сумкин Влас Семенович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
03.02.1787
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
22.07.1789
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Самойла Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
29.10.1800
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
08.07.1805
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно