(Сумкина) Татьяна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сумкина) Татьяна Власовна

(Сумкина) Татьяна Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сумкин Влас Семенович

Мать: Сумкина Прасковья Андреенва

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
03.02.1787

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
22.07.1789

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Самойла Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
29.10.1800

Сын: Тошкин Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
08.07.1805

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close