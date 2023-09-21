(Crown-Кроун) Юлия Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Schaffner Karl Ivanovich
Мать: Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
17.02.1856
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Współmałżonek: Julia Karlovna Crown (z d. Scheffner)
Рождение ребёнка
25.12.1856
Дочь: Полисадова ?
Отец ребёнка: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Кроун Георгий Фомич
Отец ребёнка: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)
Рождение ребёнка
07.11.1866
Сын: Краун Владимир Фомич
Отец ребёнка: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)