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(Crown-Кроун) Юлия Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Schaffner Karl Ivanovich

Мать: Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
17.02.1856

Муж: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Współmałżonek: Julia Karlovna Crown (z d. Scheffner)
Рождение ребёнка
25.12.1856

Дочь: Полисадова ?

Отец ребёнка: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)

Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Кроун Георгий Фомич

Отец ребёнка: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)

Рождение ребёнка
07.11.1866

Сын: Краун Владимир Фомич

Отец ребёнка: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)

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