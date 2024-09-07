Пешкова (Аршиникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Аршиникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1979 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аршиникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пешкова) Ксения

Отец ребёнка: Пешков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Александр

Отец ребёнка: Пешков Евгений

Рождение ребёнка
17.05.2002

Сын: Пешков Артём

Отец ребёнка: Пешков Евгений

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Евгений

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