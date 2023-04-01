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Пономарев Сергей Иванович
Пономарев Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
?.04.2023
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Грачева (Пономарева) Зоя Даниловна
Дети
Не указаны
Добавил:
AG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иван
Мать:
Грачева Зоя Даниловна
Смерть
?.04.2023
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