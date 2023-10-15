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Вахитов Шамиль Рифович
Вахитов Шамиль Рифович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1972
Пол
Мужской
Отец
Вахитов Риф Разетдинович
1938 г.р.
Мать
Вахитова Педяш Нина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1972
Отец:
Вахитов Риф Разетдинович
Мать:
Вахитова Педяш Нина Михайловна
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