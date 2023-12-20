Матыцина Анна Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцина Анна Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матыцин Казьма Николаев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Матыцин Ефим Казьмин

Отец ребёнка: Матыцин Казьма Николаев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Матыцин Павел Казьмин

Отец ребёнка: Матыцин Казьма Николаев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Матыцина) Прасковья Казмина

Отец ребёнка: Матыцин Казьма Николаев

Смерть
Неизвестно

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