Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1923

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1949 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.03.1949

Сын: Йосеф

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.1955

Дочь: Алла

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2010
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