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Соня
Соня
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1923
Дата смерти
2010
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
?
Дети
Йосеф
1949 г.р.
Алла
1955 г.р.
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923
Отец: не указан
Мать:
?
Рождение ребёнка
01.03.1949
Сын:
Йосеф
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.09.1955
Дочь:
Алла
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2010
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