Погорелов ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1908
Дата смерти10.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1929
Сын: Погорелов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Погорелов ?
Рождение ребёнка
01.04.1930
Сын: Погорелов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Погорелов ?
Россия
Смерть
10.11.1982
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область