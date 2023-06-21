Погорелов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелов ?

Погорелов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1908

Дата смерти

10.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1929

Сын: Погорелов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Погорелов ?

Рождение ребёнка
01.04.1930

Сын: Погорелов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Погорелов ?

Россия
Смерть
10.11.1982
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
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