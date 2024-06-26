Донскова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донскова Вера Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Донсков Макарий Семёнович
Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Донскова Миланья Семёновна
Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно