Донскова Мария Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Донскова Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донской Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донскова Вера Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1900

Сын: Донсков Ананий Семёнович

Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Донсков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Донсков Макарий Семёнович

Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Донскова Миланья Семёновна

Отец ребёнка: Донской Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно

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