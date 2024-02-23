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Тихомирова Александра Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Фёдор Виссарионов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Тихомирова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тихомиров Фёдор Виссарионов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Тихомиров Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Тихомиров Фёдор Виссарионов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Тихомирова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Тихомиров Фёдор Виссарионов

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской

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