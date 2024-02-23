Тихомирова Александра Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Тихомирова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тихомиров Фёдор Виссарионов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Тихомиров Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Тихомиров Фёдор Виссарионов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Тихомирова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Тихомиров Фёдор Виссарионов
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской