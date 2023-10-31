Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Смерть
После 1755