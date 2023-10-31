Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Около 1731 г.р.
Около 1737 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Смерть
После 1755
Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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