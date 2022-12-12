Черняев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняев Николай
Мать: Черняева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Владимир
Мать ребёнка: Черняева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Николай
Мать ребёнка: Черняева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев ?
Мать ребёнка: Черняева Антонина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно