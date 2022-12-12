Черняев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняев Николай

Мать: Черняева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Владимир

Мать ребёнка: Черняева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Николай

Мать ребёнка: Черняева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев ?

Мать ребёнка: Черняева Антонина

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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