Киреевский СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Киреевский СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1779

умер 1835

Мать
(Бибикова) АННА СТЕПАНОВНА1754 г.р.
Отец
Киреевский АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ1745 г.р.
Супруги
Киреевская (Ушакова) НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА1781 г.р.
Дети
Киреевский ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ1807 г.р.
(Киреевская) МАРИЯ СТЕПАНОВНА1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Киреевский АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ

Мать: (Бибикова) АННА СТЕПАНОВНА

Бракосочетание
Около 1804

Жена: Киреевская (Ушакова) НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
1807

Сын: Киреевский ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: Киреевская (Ушакова) НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Киреевская) МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: Киреевская (Ушакова) НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Смерть
1835

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