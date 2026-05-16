Киреевский СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ
мужской, родился 1779
умер 1835
Мать(Бибикова) АННА СТЕПАНОВНА1754 г.р.
ОтецКиреевский АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ1745 г.р.
Супруги
Дети
Киреевский ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ1807 г.р.
(Киреевская) МАРИЯ СТЕПАНОВНА1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Около 1804
Рождение ребёнка
1807
Сын: Киреевский ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: Киреевская (Ушакова) НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Киреевская) МАРИЯ СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: Киреевская (Ушакова) НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Смерть
1835