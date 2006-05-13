Хасанова Маузалия Газинуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Маузалия Газинуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979

Отец: Насртдинов Газинур

Мать: Насртдинова Фарзия

Рождение ребёнка
13.05.2006

Дочь: Хасанова Азалия Азаматовна

Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович

Рождение ребёнка
15.03.2010

Дочь: Хасанова Назгуль Азаматовна

Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович

Рождение ребёнка
11.01.2018

Дочь: Хасанова Энже Азаматовна

Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович

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