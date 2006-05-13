Хасанова Маузалия Газинуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979
Отец: Насртдинов Газинур
Мать: Насртдинова Фарзия
Рождение ребёнка
13.05.2006
Дочь: Хасанова Азалия Азаматовна
Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович
Рождение ребёнка
15.03.2010
Дочь: Хасанова Назгуль Азаматовна
Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович
Рождение ребёнка
11.01.2018
Дочь: Хасанова Энже Азаматовна
Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Азамат Нуруллович