Наседкина (Некрасова) Дарья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1871
Сын: Наседкин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1873
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1874
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1875
Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно