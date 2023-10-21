Наседкина (Некрасова) Дарья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Некрасова) Дарья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1871

Сын: Наседкин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.07.1873

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.09.1874

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.11.1875

Сын: Наседкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Наседкин Иван Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Иван Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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