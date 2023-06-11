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Скворцова Ольга Венедиктовна
Скворцова Ольга Венедиктовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Скворцов Венедикт Сергеевич
Мать
Костина Вера Ивановна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Скворцов Венедикт Сергеевич
Мать:
Костина Вера Ивановна
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