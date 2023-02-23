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Горшков Иван Алексеевич

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Место рождения

Калининская область, г. Калязин, село Никитское

Дата рождения

07.01.1924

Дата смерти

06.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская область, г. Калязин, село Никитское
Бракосочетание
11.08.1949

Жена: Горшкова Анна Петровна

Первомайский ЗАГС
Рождение ребёнка
12.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Анна Петровна

Москва
Рождение ребёнка
24.10.1956

Сын: Горшков Борис Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Анна Петровна

москва
Смерть
06.01.1991
Москва
Похороны
Неизвестно
Хаванское кладбище
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