Горшков Иван Алексеевич
Место рожденияКалининская область, г. Калязин, село Никитское
Дата рождения07.01.1924
Дата смерти06.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская область, г. Калязин, село Никитское
Бракосочетание
11.08.1949
Жена: Горшкова Анна Петровна
Первомайский ЗАГС
Рождение ребёнка
12.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Анна Петровна
Москва
Рождение ребёнка
24.10.1956
Мать ребёнка: Горшкова Анна Петровна
москва
Смерть
06.01.1991
Москва
Похороны
Неизвестно
Хаванское кладбище