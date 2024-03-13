Зайчикова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1906
Дочь: Бокова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайчикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Никандрович
Смерть
Неизвестно