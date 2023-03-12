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Бушуев Григорий Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Бушуев Лука Иоанов

Мать: Бушуева Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Александра Лукина

Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова

приемная, около 1909 г
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Феодосия Григориева

Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова

Рождение ребёнка
С 1906 по 1907 ст.

Дочь: Анна Григориева

Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бушуев Иван Григориев

Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова

Место жительства
Около 1908
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Домна Иоанова

Смерть
Неизвестно
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