Бушуев Григорий Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: Бушуев Лука Иоанов
Мать: Бушуева Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Александра Лукина
Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова
приемная, около 1909 г
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Феодосия Григориева
Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова
Рождение ребёнка
С 1906 по 1907 ст.
Дочь: Анна Григориева
Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Бушуева Домна Иоанова
Место жительства
Около 1908
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Домна Иоанова
Смерть
Неизвестно