Корепанова (Малых) Ираида Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корепанов Михаил Артемьевич
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
01.07.1953
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Якимовец Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Корепанов Михаил Артемьевич