Корепанова (Малых) Ираида Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Малых) Ираида Серафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корепанов Михаил Артемьевич

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
01.07.1953

Отец: Малых Серафим Терентьевич

Мать: Малых Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Якимовец Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Корепанов Михаил Артемьевич

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