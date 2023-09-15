Рахметулла Ермухамет углы
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ермухамет Азмен углы
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Гульзябига
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фатима Рахметулла кызы
Мать ребёнка: Гульзябига
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гульзябига
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сагитулла Рахметулла углы
Мать ребёнка: Гульзябига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзябига
Смерть
1829