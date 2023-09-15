Рахметулла Ермухамет углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметулла Ермухамет углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ермухамет Азмен углы

Мать: Хадича

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Абдулла Рахметулла углы

Мать ребёнка: Гульзябига

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фатима Рахметулла кызы

Мать ребёнка: Гульзябига

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Валиулла Рахметулла углы

Мать ребёнка: Гульзябига

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сагитулла Рахметулла углы

Мать ребёнка: Гульзябига

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзябига

Смерть
1829
Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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