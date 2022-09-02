Ерёменко Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1960
Дата смерти02.09.2022
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1960
Работа или профессия
С 1995
ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт
Current occupation:1
Бракосочетание
10.01.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.2022