Ерёменко Пётр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёменко Пётр Владимирович

Ерёменко Пётр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1960

Дата смерти

02.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1960

Отец: Ерёменко Владимир Макарович

Мать: Ерёменко Надежда Владимировна

Работа или профессия
С 1995
ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт
Current occupation:1
Бракосочетание
10.01.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close